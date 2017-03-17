Украинцы конфисковали иностранное судно, возившее соду в аннексированный Крым

Фото: AmericaRU.com
«Танзанийское судно "Sky Moon"… было задержано 30 ноября 2016 вблизи порта Рени Государственной пограничной службой Украины», - напомнили украинцы, отметив, что капитана судна признали виновным в контрабанде и приговорили к конфискации самого судна и перевозимого товара весом в 3 тысячи тонн и стоимостью более чем в 18 миллионов гривен.
«Это самая большая товарная партия в истории украинских правоохранительных органов, которая была конфискована судом за нарушение таможенных правил. Впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации морского судна», - сообщили в прокуратуре.
Помимо этого, украинцы намерены привлечь к уголовной ответственности как капитана «Sky Moon», так и двух владельцев компании, которой принадлежит данное судно.
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