За год в России на 10% увеличилось количество долларовых миллионеров

Фото: AmericaRU.com
«В 2016 г. число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 132 тыс. человек (или 0,1% от численности россиян в возрасте старше 15 лет), причем число лиц с состоянием от $1000 млн США увеличилась на 11% и составило 83 человека», - сообщили эксперты, отметив, что за последние 10 лет количество долларовых миллионеров в РФ увеличилось на 31%.
Такой показатель, отмечают эксперты, – один из самых высоких в мире. «Для сравнения: в целом в мире число долларовых миллионеров увеличилось в 2016 г. по сравнению с 2015 г. лишь на 3%, а в Европе даже сократилось на 4%», - говорится в докладе.
Несмотря на такое огромное количество богачей, в целом в России отмечается стремительное обеднение населения. Так, по состоянию на 2017 год, доля бедняков в РФ составила аж 40%, из которых 13% не хватает денег даже на еду.
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