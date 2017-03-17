Бывшему советнику Трампа заплатили $45 тысяч за участие в юбилее Russia Today

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Это событие произошло ещё до победы Трампа на выборах президента США – в декабре 2015 года. Флинн вместе со своим сыном с 3-дневным визитом посетили Москву за счет российского правительства. Американцев разместили в шикарном 5-звёздочном отеле «Метрополь» рядом с Красной площадью, а также заплатили немалую сумму – 45 тысяч долларов, - за участие в юбилее государственного телеканала Russia Today.
Отметим, что впоследствии Флинн занял высокий пост в администрации президента США, стал советником Трампа по нацбезопасности. Правда, ненадолго. Спустя 25 дней после назначения Флинн со скандалом лишился должности, после того, вскрылась правда о его тайных обещаниях российским властям снять введённые Обамой антироссийские санкции.
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