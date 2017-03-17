ОБСЕ продлила срок своего пребывания на Донбассе

Фото: AmericaRU.com / osce.org
«На заседании в Вене Постоянный совет ОБСЕ… согласился продлить мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине на один год, до 31 марта 2018 года», - сообщили представители европейской организации.
Они также утвердили бюджет миссии на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года в размере 105,5 миллионов евро.
Стоит отметить, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года после просьбы правительства Украины. Это невооруженная гражданская миссия, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
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