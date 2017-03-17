Экс-глава НАТО объяснил истинные причины аннексии Крыма

Фото: AmericaRU.com / nato.int
«Усилия России сосредоточены на создании массивного военного присутствия в Крыму. Это свидетельствует о том, что истинным мотивом аннексии было желание Москвы взять Черное море под свой военно-стратегический контроль», - заявил дипломат, подчеркнув, что, вопреки утверждениям российской пропаганды, аннексия не пошла на пользу гражданам полуострова.
«Мы должны начать с того, что Россия установила информационную блокаду в Крыму. Это усложняет точную оценку ситуации. Тем не менее, незаконная аннексия принесла большие экономические трудности. Условия жизни простых граждан не улучшились», - сообщил Расмуссен. Он также напомнил о жестоких репрессиях, которым подвергаются крымчане, не согласные с политикой Москвы.
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