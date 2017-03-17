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Главная страница → Раздел: УкраинаЭкс-глава НАТО объяснил истинные причины аннексии Крыма
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Экс-глава НАТО объяснил истинные причины аннексии Крыма


Экс-глава НАТО объяснил истинные причины аннексии Крыма
Фото: AmericaRU.com / nato.int
Бывший глава Североатлантического Альянса Андерс фон Расмуссен в интервью влиятельной немецкой газете Die Welt рассказал, почему Россия захватила украинский Крым в 2014 году.

«Усилия России сосредоточены на создании массивного военного присутствия в Крыму. Это свидетельствует о том, что истинным мотивом аннексии было желание Москвы взять Черное море под свой военно-стратегический контроль», - заявил дипломат, подчеркнув, что, вопреки утверждениям российской пропаганды, аннексия не пошла на пользу гражданам полуострова.

«Мы должны начать с того, что Россия установила информационную блокаду в Крыму. Это усложняет точную оценку ситуации. Тем не менее, незаконная аннексия принесла большие экономические трудности. Условия жизни простых граждан не улучшились», - сообщил Расмуссен. Он также напомнил о жестоких репрессиях, которым подвергаются крымчане, не согласные с политикой Москвы.

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