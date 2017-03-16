Джеймс Ганн подтвердил выход третьего фильма о «Стражах Галактики»

Фото: AmericaRU.com
Тем не менее, Ганн не уверен, что снова займет режиссерское кресло. «Мы разбираемся с этим. Я пытаюсь понять, что на самом деле хочу делать, вот и все. Я хочу сам решить, где я хочу быть и на что хочу потратить следующие три года своей жизни. Я точно займусь очередным крупным проектом. Но будут ли это новые «Стражи» или что-то еще? Это решится в ближайшие недели», - рассказал он во время того же интервью.
Ранее Джеймс Ганн выступил режиссером и соавтором первой части «Стражей Галактики», которая вышла в 2014 году. Вторая часть фильма, которую он также режиссировал и полностью написал сценарий, выходит в прокат 5 мая.
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