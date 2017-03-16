Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:08 pm | Чикаго 12:08 pm | Сан-Франциско 10:08 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжеймс Ганн подтвердил выход третьего фильма о Стражах Галактики
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Джеймс Ганн подтвердил выход третьего фильма о «Стражах Галактики»


Джеймс Ганн подтвердил выход третьего фильма о Стражах Галактики
Фото: AmericaRU.com
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн (James Gunn) подтвердил, что поклонникам стоит ожидать третьего фильма супергеройского цикла. «Появятся «Стражи-3», это точно», - рассказал он в ходе недавнего интервью.

Тем не менее, Ганн не уверен, что снова займет режиссерское кресло. «Мы разбираемся с этим. Я пытаюсь понять, что на самом деле хочу делать, вот и все. Я хочу сам решить, где я хочу быть и на что хочу потратить следующие три года своей жизни. Я точно займусь очередным крупным проектом. Но будут ли это новые «Стражи» или что-то еще? Это решится в ближайшие недели», - рассказал он во время того же интервью.

Ранее Джеймс Ганн выступил режиссером и соавтором первой части «Стражей Галактики», которая вышла в 2014 году. Вторая часть фильма, которую он также режиссировал и полностью написал сценарий, выходит в прокат 5 мая.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110993
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus