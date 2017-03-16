Команда Трампа предлагает значительно урезать расходы на медицинские исследования

16 марта 2017 года, 20:58

Фото: AmericaRU.com

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Биомедицинские исследования и общественное здравоохранение вошли в число сфер, оказавшихся под ударом в проекте бюджета, представленного администрацией Трампа. Документом запланирована «масштабная реорганизация» Национальных институтов здравоохранения. Это будет означать сокращение расходов почти на 6 миллиардов долларов, что составляет около 20 процентов всего бюджета организации.Согласно исследованию, проведенному в прошлом году, финансирование от Национальных институтов здравоохранения поддерживает более 2,5 тысяч учреждений и обеспечивает 313 тысяч рабочих мест с полной и частичной занятостью по всей стране. Таким образом, остается неясным, каким образом отрезание миллиардов от бюджета этой организации должно помочь повышению уровня занятости в Америке. В то же время бюджет призывает к созданию нового «Фонда экстренного федерального реагирования». Он должен будет предоставлять оперативную помощь в случае вспышек эпидемий.