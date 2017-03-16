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В Португалии найден череп, приоткрывающий тайну происхождения неандертальцев


В Португалии найден череп, приоткрывающий тайну происхождения неандертальцев
Фото: AmericaRU.com
Около 500 тысяч лет назад различные подвиды людей распространились по Европе и Азии. Некоторые из них эволюционировали в неандертальцев – ближайших вымерших родственников современного человека. Однако долгое время не утихали споры о том, от какого именно вида они произошли.

Теперь благодаря черепу, недавно обнаруженному в пещере Аруэйра в Португалии, появились некоторые подсказки. Находка является одним из самых ранних ископаемых, связанных с ашельской культурой каменных орудий труда. По словам исследователей, череп представил им новую комбинацию характерных особенностей, которой не обнаруживали у первобытных людей.

В отличие от других ископаемых среднего плейстоценского периода, возраст черепа из Аруэйры определен довольно точно и составляет около 400 тысяч лет. Изучая его, исследователи смогут понять, как были связаны между собой различные виды предков человека, населявшие Европу, и какой из них затем эволюционировал в неандертальцев.
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