В Португалии найден череп, приоткрывающий тайну происхождения неандертальцев

Фото: AmericaRU.com
Теперь благодаря черепу, недавно обнаруженному в пещере Аруэйра в Португалии, появились некоторые подсказки. Находка является одним из самых ранних ископаемых, связанных с ашельской культурой каменных орудий труда. По словам исследователей, череп представил им новую комбинацию характерных особенностей, которой не обнаруживали у первобытных людей.
В отличие от других ископаемых среднего плейстоценского периода, возраст черепа из Аруэйры определен довольно точно и составляет около 400 тысяч лет. Изучая его, исследователи смогут понять, как были связаны между собой различные виды предков человека, населявшие Европу, и какой из них затем эволюционировал в неандертальцев.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Новое приложение Google поможет родителям контролировать использование телефонов детьми →
- Темная материя была, вероятно, второстепенным компонентом ранних галактик →
- Ученую нашли единственную в мире флюоресцентную древесную лягушку →
- Пауки ежегодно потребляют 400-800 миллионов тонн еды →
- Мозг в 10 раз более активен, чем считалось ранее →
- Ученые нашли самые древние растения на Земле →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110989
http://www.americaru.com/news/110989