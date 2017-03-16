В Париже сотрудник МВФ получил ранения в результате взрыва посылки

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел, когда женщина открыла посылку со взрывчатым веществом внутри. У нее повреждены лицо и руки, но о степени тяжести травм пока ничего неизвестно. Конверт был предназначен для европейского представителя МВФ Джеффри Фрэнкса (Jeffrey Franks), который находится на своем посту с марта 2015 года после 24 лет работы в МВФ.
По словам сотрудников правоохранительных органов Парижа, в настоящее время проводится операция по поимке подозреваемого. Кроме того, стражи порядка заявили, что взрывчатое вещество в посылке - не бомба, а самодельная петарда. Президент Франции Франсуа Олланд (Francois Hollande), находившийся с визитом недалеко от Тулона, назвал этот инцидент «нападением» на страну и заявил, что виновные будут найдены.
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