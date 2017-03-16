Ставки по ипотечным кредитам поднялись до самого высокого уровня

Фото: AmericaRU.com
На прошлой неделе ставка по 30-летней ипотеке составила 4,21 процента, а год назад она была на уровне 3,73 процентов. Средняя фиксированная процентная ставка по 15-летней ипотеке увеличилась до 3,5 процентов. На прошлой неделе ставка по 15-летней ипотеке составила 3,42 процента, а год назад - на уровне 2,99 процентов. Средняя фиксированная процентная ставка по 5-летней ипотеке выросла до 3,28 процентов. На прошлой неделе ставка по 5-летней ипотеке составила 3,23 процента, а год назад - на уровне 2,93 процентов.
Устойчивый рост рабочих мест, ожидание более высоких краткосрочных процентных ставок и рост инфляционных ожиданий подтолкнули ставки по ипотечным кредитам до самого высокого уровня с декабря прошлого года.
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