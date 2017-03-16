Как питание может отразиться на психическом здоровье

16 марта 2017 года, 19:50

Фото: AmericaRU.com

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Согласно данным Национального института здоровья, в прошлом году более 16 миллионов взрослых американцев испытали симптомы депрессии. Несмотря на то, что на возникновение депрессии влияют различные факторы, не стоит исключать и питание.По словам автора медицинских статей на CBS News доктора Тары Нарулы (Tara Narula), рацион питания играет важную роль в психическом здоровье, а также в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и диабета. Она отмечает, что в то время как связь между питанием и психическим здоровьем может показаться многим нелепой, исследования, проведенные в течение последних нескольких лет, показали, что здоровое питание связано с уменьшением риска возникновения депрессии и тревоги.«Мозг - это очень метаболический орган. Он использует много энергии, много питательных веществ. Он всегда включен и зависит от топлива, но не любого», - сказала Нарула. Определенный рацион питания, в том числе средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, орехами, семенами и полезными жирами, уменьшает риск возникновения депрессии. Конкретные питательные вещества и витамины могут помочь улучшить настроение, в том числе витамины группы В и D, омега-3, железо, цинк и магний.