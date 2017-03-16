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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Детройте арестовали подозреваемого, выстрелившего в двух полицейских
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В Детройте арестовали подозреваемого, выстрелившего в двух полицейских


В Детройте арестовали подозреваемого, выстрелившего в двух полицейских
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Детройта арестовали 60-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух полицейских. По словам начальника полиции, стражи порядка в настоящее время находятся в стабильном состоянии.

Стражи порядка проводили расследование в районе, где вечером происходит торговля наркотиками. Они подошли к мужчине, поведение которого, по их мнению, было суетливым, и тогда он достал пистолет и открыл огонь, заявил начальник полиции Джеймс Крейг (James Craig). Один из полицейских получил ранение в шею, а другой – в ногу. Подозреваемому удалось сбежать, но позже его поймали, выстрелив в ногу. Он был доставлен в больницу для лечения.

Перестрелка произошла недалеко от того места, где в ноябре прошлого года погиб сотрудник полиции государственного университета Уэйна. 29-летний Колин Роуз занимался расследованием краж навигационных систем из автомобилей, и был застрелен велосипедистом, которого хотел остановить.
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