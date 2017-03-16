Новое приложение Google поможет родителям контролировать использование телефонов детьми

Фото: AmericaRU.com
Новый сервис получил название Family Link. По заявлению Google, он повысит эффективность усилий родителей по контролю использования мобильных устройств их детьми. Пока услуга доступна только по приглашению. В распоряжение пользователей попадает обширный набор инструментов, который позволит родителям быть уверенным в безопасности своих детей при пользовании устройствами на базе Android.
При помощи Family Link родители детей в возрасте до 13 лет смогут блокировать нежелательные загрузки, отслеживать время, проведенное в приложениях, устанавливать лимиты пользования и дистанционно блокировать устройства.
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