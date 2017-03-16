Законодатель штата Оклахома обвиняется в детской проституции

16 марта 2017 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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Прокуратура штата Оклахома выдвинула обвинения в детской проституции сенатору-республиканцу, в гостиничном номере которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили 17-летнего мальчика.Прокуратура округа Кливленд предъявила обвинение 35-летнему Ральфу Шорти (Ralph Shortey) в организации детской проституции, вовлечении в детскую проституцию и занятии проституцией недалеко от церкви. Кроме того, был выдан ордер на арест. По словам полицейских, на прошлой неделе они получили наводку от отца подростка и отправились в гостиницу, и первое, что заметили стражи порядка в номере – запах марихуаны. Там они нашли Шорти и мальчика.Сенат штата Оклахома проголосовал за то, чтобы наказать консервативного республиканца, который был сторонником президентской кампании Дональда Трампа. Полиция все еще расследует обстоятельства, связанные с инцидентом.