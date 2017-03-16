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В Кремле открестились от письма Януковича, которое Чуркин показывал в ООН


В Кремле открестились от письма Януковича, которое Чуркин показывал в ООН
Фото: AmericaRU.com
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверяет что Путин якобы не получал от своего украинского коллеги Януковича в 2014 году письмо с просьбой ввести войска в Украину. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Речь идёт о письме Януковича к Путину, датированное 3 марта 2014 года, которое тогдашний постпред РФ Виталий Чуркин зачитал на заседании Совбеза ООН. «События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму - под угрозой. Под влиянием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В связи с этим обращаюсь к Президенту России В. В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации», - говорится в данном документе, за подлинность которого Чуркин ручался.

Однако, после смерти постпреда в Кремле его фактически обвинили во лжи, заявив, что такого письма якобы вообще никогда не существовало. «Никакого письма официально в администрацию президента РФ не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось», - заверил Песков. Он также добавил, что вообще ничего не знает о том выступлении Чуркина.

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