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Главная страница → Раздел: В миреВерховный суд США приступил к рассмотрению дела торговца оружием Виктора Бута
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Верховный суд США приступил к рассмотрению дела торговца оружием Виктора Бута


Верховный суд США приступил к рассмотрению дела торговца оружием Виктора Бута
Фото: AmericaRU.com
В Верховном суде США началось рассмотрение апелляции, поданной защитой Виктора Бута – россиянина, приговорённого к 25 годам тюрьмы за продажу оружия террористам. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Алексея Тарасова - адвоката Бута.

Со слов юриста, суду предстоит решить, будет ли дело рассматриваться по существу. Вердикт, скорее всего, объявят уже в первой половине апреля.

Отметим, что Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны. Спустя 2 года он был экстрадирован в США. В 2015 году американский суд признал россиянина виновным в поставках оружия террористической группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорил к 25 годам тюрьмы. Сам Бут категорически отрицает вину. Его защита подала апелляцию в Верховный суд США, обвинив прокуратуру Нью-Йорка в сокрытии доказательств невиновности россиянина.

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