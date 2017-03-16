Московские «кураторы» приказали провести «выборы» в «ЛНР»

Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
«В Луганске состоялась встреча руководства "общественного движения "Мир Луганщине" (контролируется И.Плотницким) с российскими «кураторами» "ЛНР" (один был представлен как уполномоченный представитель АП РФ, второй – минэкономразвития РФ)», - рассказал депутат, отметив, что на встречи с сепаратистами, среди прочего, обсуждалось проведение "выборов".
«Российские "кураторы" отметили необходимость дальнейшего развития "государственности ЛНР" с перспективой «частичного признания» данного формирования со стороны России (смысл термина не пояснялся). В этом контексте было указано на важность подготовки и проведения "местных выборов" для "окончательной легитимизации" самопровозглашенных органов власти "ЛНР"», - поделился информацией Тымчук.
Читайте также: Тымчук рассказал о новой стратегии Путина по Донбассу.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинцы в Минске потребовали отменить указ Путина о признании сепаратистских «паспортов» →
- Половина украинцев готова поддержать вступление Украины в ЕС на референдуме →
- Россия снова отправила на Донбасс «гумконвой» →
- В Томске студентов насильно сгоняют на митинг по Крыму →
- Украинский Совбез заблокировал транспортное сообщение с оккупированным Донбассом →
- Польша обошла Россию в рейтинге стран, куда украинцы предпочитают ехать на заработки →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110971
http://www.americaru.com/news/110971