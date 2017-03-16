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Московские «кураторы» приказали провести «выборы» в «ЛНР»


Московские кураторы приказали провести выборы в ЛНР
Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
Представители Кремля встретились с главарями сепаратистской «ЛНР» и приказали им готовится к проведению новых местных «выборов». Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В Луганске состоялась встреча руководства "общественного движения "Мир Луганщине" (контролируется И.Плотницким) с российскими «кураторами» "ЛНР" (один был представлен как уполномоченный представитель АП РФ, второй – минэкономразвития РФ)», - рассказал депутат, отметив, что на встречи с сепаратистами, среди прочего, обсуждалось проведение "выборов".

«Российские "кураторы" отметили необходимость дальнейшего развития "государственности ЛНР" с перспективой «частичного признания» данного формирования со стороны России (смысл термина не пояснялся). В этом контексте было указано на важность подготовки и проведения "местных выборов" для "окончательной легитимизации" самопровозглашенных органов власти "ЛНР"», - поделился информацией Тымчук.

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