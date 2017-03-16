Почти полмиллиона американских врачей предупреждают, что изменение климата сделает людей больными

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«Изменение климата связано не с нашими внуками или правнуками. Изменение климата касается людей и их здоровья в 2017 году », - говорят американские медики. Порядка 434 тысяч врачей, более половины докторов в США, объединились в новом консорциуме, предупреждающем общественность о влиянии изменения климата на здоровье. Консорциум включает в себя десяток ведущих медицинских ассоциаций, охватывающих различные области: от аллергии и астмы до внутренней медицины и психиатрии.
Некоммерческая коалиция планирует уже в ближайшее время лоббировать местные и государственные органы власти инвестировать в возобновляемые источники энергии и сократить выбросы парниковых газов.
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