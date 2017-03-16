Почти полмиллиона американских врачей предупреждают, что изменение климата сделает людей больными

16 марта 2017 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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Глобальное потепление представляет собой повышенный риск астмы, легочных заболеваний, болезни Лайма, вируса Зика, депрессий и других заболеваний. Пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями пациенты относятся к числу наиболее уязвимых к рискам, связанным с изменением климата.«Изменение климата связано не с нашими внуками или правнуками. Изменение климата касается людей и их здоровья в 2017 году », - говорят американские медики. Порядка 434 тысяч врачей, более половины докторов в США, объединились в новом консорциуме, предупреждающем общественность о влиянии изменения климата на здоровье. Консорциум включает в себя десяток ведущих медицинских ассоциаций, охватывающих различные области: от аллергии и астмы до внутренней медицины и психиатрии.Некоммерческая коалиция планирует уже в ближайшее время лоббировать местные и государственные органы власти инвестировать в возобновляемые источники энергии и сократить выбросы парниковых газов.