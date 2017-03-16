Пациенты теряют зрение после того, как стволовые клетки вводят им в глаза

16 марта 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Три американки получили серьезные постоянные повреждения глаз после того, как стволовые клетки были введены в их глаза. Такая процедура была проведена в рамках сомнительной терапии в одной из частных клиник Флориды, сообщает The New England Journal of Medicine.Одна пострадавшая, 72-летняя женщина, полностью ослепла после такой инъекции. Две другие 78 и 88 лет потеряли большая часть зрения. Перед процедурой у всех были некоторые нарушения зрения, но они могли видеть достаточно хорошо, чтобы двигаться.У женщин наблюдалась дегенерация желтого пятна - заболевание глаз, которое вызывает потерю зрения. Они заплатили по 5 тысяч долларов каждая за инъекции стволовых клеток в частной клинике компании Bioheart. Медики использовали липосакцию, чтобы всасывать жир из желудков женщин, а затем извлекали стволовые клетки из жира для инъекции в глаза.