Пациенты теряют зрение после того, как стволовые клетки вводят им в глаза

Фото: AmericaRU.com
Одна пострадавшая, 72-летняя женщина, полностью ослепла после такой инъекции. Две другие 78 и 88 лет потеряли большая часть зрения. Перед процедурой у всех были некоторые нарушения зрения, но они могли видеть достаточно хорошо, чтобы двигаться.
У женщин наблюдалась дегенерация желтого пятна - заболевание глаз, которое вызывает потерю зрения. Они заплатили по 5 тысяч долларов каждая за инъекции стволовых клеток в частной клинике компании Bioheart. Медики использовали липосакцию, чтобы всасывать жир из желудков женщин, а затем извлекали стволовые клетки из жира для инъекции в глаза.
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