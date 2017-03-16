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Темная материя была, вероятно, второстепенным компонентом ранних галактик


Темная материя была, вероятно, второстепенным компонентом ранних галактик
Фото: AmericaRU.com
Хотя невидимая субстанция, известная как темная материя, сегодня доминирует в галактиках, по-видимому, она была лишь второстепенным компонентом галактик в ранней Вселенной, показало новое исследование.

Это открытие проливает свет на то, как галактики и их таинственные «ореолы» темной материи со временем изменились. Считается, что темная материя составляет около 84% материи во Вселенной. Хотя она невидима, ее присутствие можно определить по гравитационному воздействию на видимую материю - внешние части галактических дисков вращаются быстрее, чем считалось ранее, вокруг ядер «темных» галактик.

Теперь астрономы обнаружили, что в ранней Вселенной темная материя играла гораздо меньшую роль, чем предполагалось. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Nature. Для анализа были использованы данные большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили. Ранние галактики имели более низкие концентрации темной материи, чем молодые галактики, замеченные сегодня. Ученые исследовали шесть массивных звездообразующих галактик из ранней Вселенной во время пика формирования 10 миллиардов лет назад. Они проанализировали вращение этих галактик, чтобы вычислить, сколько темной материи в них присутстсвовало.

В половине ранних галактик темная материя составляла 10% или менее. Исследователи также рассмотрели около 100 других, более слабых галактик. Они обнаружили, что данные этих галактик в среднем согласуются с этими результатами.
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