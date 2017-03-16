Американка умерла после инъекции жидкого силикона

16 марта 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Женщина признала свою вину в случайном убийстве американки, поскольку сделала той укол жидкого силикона. Она также сделала подобные уколы еще трем женщинам, но остальные выжили.Дианна Робертс (Deanna Roberts) из Атланты «признала себя виновной в четырех преступлениях, связанных с незаконным хранением, распространением и использованием жидкого силикона». Латеша Холл, популярная трансгендерная актриса в Атланте, известная по сценическому псевдониму Латеша Шантел, умерла через 36 часов после инъекции, когда силикон попал ей в легкие, сердце, мозг и другие органы. Инцидент произошел в 2015 году.Холл получила уколы от Робертс в качестве косметического средства для увеличения ягодиц. В тот день Робертс сделал десять инъекций жидкого силикона в тело Холл.Робертс купила, по крайней мере, 178 галлонов жидкого силикона между апрелем 2004-го и декабрем 2015-го. Продажа и использование этого вещества строго регулируется законами США. Робертс обманывала людей, представляясь лицензированным врачом.