Американка умерла после инъекции жидкого силикона

Фото: AmericaRU.com
Дианна Робертс (Deanna Roberts) из Атланты «признала себя виновной в четырех преступлениях, связанных с незаконным хранением, распространением и использованием жидкого силикона». Латеша Холл, популярная трансгендерная актриса в Атланте, известная по сценическому псевдониму Латеша Шантел, умерла через 36 часов после инъекции, когда силикон попал ей в легкие, сердце, мозг и другие органы. Инцидент произошел в 2015 году.
Холл получила уколы от Робертс в качестве косметического средства для увеличения ягодиц. В тот день Робертс сделал десять инъекций жидкого силикона в тело Холл.
Робертс купила, по крайней мере, 178 галлонов жидкого силикона между апрелем 2004-го и декабрем 2015-го. Продажа и использование этого вещества строго регулируется законами США. Робертс обманывала людей, представляясь лицензированным врачом.
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