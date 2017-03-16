Теперь вы можете отправлять и получать деньги через Gmail

Фото: AmericaRU.com
Пользовательский интерфейс был разработан таким образом, чтобы сделать обмен денег столь же простым, как прикрепление файла, заявляют разработчики Google. Чтобы получить доступ к новой функции, нужно коснуться значка вложения (скрепки), затем выбрать вариант отправки или принятие денег. Появится всплывающее окно, в котором можно ввести сумму, добавить заметку и отправить деньги.
Весь процесс происходит в приложении Gmail - не нужно отдельно устанавливать Google Кошелек. Кроме того, получатели могут настроить его так, чтобы деньги, которые они получают через Gmail, поступали непосредственно на банковский счет. При этом сервис не берет за использование услуги дополнительной платы.
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