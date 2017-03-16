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Главная страница → Раздел: ЭкономикаКомпания Lucid начинает продажу электромобилей премиум-класса
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Компания Lucid начинает продажу электромобилей премиум-класса


Компания Lucid начинает продажу электромобилей премиум-класса
Фото: AmericaRU.com
Компания Lucid явно охотится за клиентами Tesla Model S. Бренд начинает продажи роскошных электрических автомобилей по цене от 52 тысяч долларов.

Lucid появилась на рынке в конце прошлого года. Выпуская роскошные электрокары, компания прицеливается по ценам к Tesla Model S. В частности, модель Air будет стоить 52,5 тысячи долларов. Машина оснащена всем необходимым для автономного вождения. Также она способна ехать без подзарядки почти 300 километров, двигатель имеет мощность 400 лошадиных сил, есть задний привод, светодиодные фары, аудиосистема с 10 динамиками, сидения с электроприводом, 19-дюймовые колеса и три сенсорных экрана в салоне.

Более мощные модели Lucid обойдутся покупателям в суммы более 100 тысяч долларов. Первые покупатели смогут получить более продвинутый набор при стандартной цене.
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