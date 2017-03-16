Пролитая газировка стала причиной аварийной посадки рейса American Airlines

Фото: AmericaRU.com
Мэтт Миллер (Matt Miller), представитель American Airlines, заявил, что безалкогольный напиток выплеснулся на электронное устройство в салоне самолета. По словам 43-летнего пассажира Престона Уэйка, одна из стюардесс открыла бутылку газировки и случайно разлила воду прямо на него. Часть воды попала на электронику. «Я весь вымок, мне пришлось переодеться», - отметил пассажир
Экипаж самолета принял решение о срочной посадке во избежание проблем. На борту Boeing 737 находилось около 150 человек.
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