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Главная страница → Раздел: В миреВ России мужчина сбил ребёнка, обстрелявшего его внедорожник игрушечными пулями
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В России мужчина сбил ребёнка, обстрелявшего его внедорожник игрушечными пулями


В России мужчина сбил ребёнка, обстрелявшего его внедорожник игрушечными пулями
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Приозерске бизнесмен намеренно сбил 10-летнего мальчика, который обстрелял окна его внедорожника пластмассовыми пулями из игрушечного автомата. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 9 марта. «В городе Приозерске… двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Бельский, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из них, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Затем поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда сотрудников полиции», - рассказали следователи. Отметим, что прибывшие на место происшествия правоохранители не задержали мужчину. Они просто отвезли ребёнка домой.

Однако позже мальчику понадобилась госпитализация. Встреча с рассерженным предпринимателем обернулась для него ушибом височной части головы, сотрясением мозга, а также заиканием.

Данный факт вызвал серьёзный резонанс в РФ, на дело обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В отношении предпринимателя сразу было заведено уголовное дело по статьям 213 (хулиганство) и 127 (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) УК РФ, его задержали. «В ходе допроса… он выдвинул свою версию произошедшего, опровергая применение насилия к ребенку, сообщив, что пресекал их хулиганские действия. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном», - отметили в СК. Они также добавили, что следствие оценит и бездействие полицейских, прибывших на место происшествия.
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