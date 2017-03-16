В России мужчина сбил ребёнка, обстрелявшего его внедорожник игрушечными пулями

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел 9 марта. «В городе Приозерске… двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Бельский, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из них, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Затем поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда сотрудников полиции», - рассказали следователи. Отметим, что прибывшие на место происшествия правоохранители не задержали мужчину. Они просто отвезли ребёнка домой.
Однако позже мальчику понадобилась госпитализация. Встреча с рассерженным предпринимателем обернулась для него ушибом височной части головы, сотрясением мозга, а также заиканием.
Данный факт вызвал серьёзный резонанс в РФ, на дело обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В отношении предпринимателя сразу было заведено уголовное дело по статьям 213 (хулиганство) и 127 (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) УК РФ, его задержали. «В ходе допроса… он выдвинул свою версию произошедшего, опровергая применение насилия к ребенку, сообщив, что пресекал их хулиганские действия. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном», - отметили в СК. Они также добавили, что следствие оценит и бездействие полицейских, прибывших на место происшествия.
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