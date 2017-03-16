Эмма Уотсон украли личные фотографии и выложили их в сеть

16 марта 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Эмма Уотсон (Emma Watson), звезда нового фильма «Красавица и чудовище» и франшизы «Гарри Поттер», начала судебный процесс против тех, кто похитил и опубликовал ее личные фотографии.«Фотографии, которые Эмма сделала вместе со своим стилистом пару лет назад были украдены, - заявляет представитель актрисы. – На них нет обнаженной Эммы».Неясно, где были впервые размещены изображения и как они были украдены у нее.Ранее актриса Миша Бартон заявила, что также была жертвой видео «порно из мести».