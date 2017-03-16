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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЭмма Уотсон украли личные фотографии и выложили их в сеть
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Эмма Уотсон украли личные фотографии и выложили их в сеть


Эмма Уотсон украли личные фотографии и выложили их в сеть
Фото: AmericaRU.com
Эмма Уотсон (Emma Watson), звезда нового фильма «Красавица и чудовище» и франшизы «Гарри Поттер», начала судебный процесс против тех, кто похитил и опубликовал ее личные фотографии.

«Фотографии, которые Эмма сделала вместе со своим стилистом пару лет назад были украдены, - заявляет представитель актрисы. – На них нет обнаженной Эммы».
Неясно, где были впервые размещены изображения и как они были украдены у нее.

Ранее актриса Миша Бартон заявила, что также была жертвой видео «порно из мести».
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