Эмма Уотсон украли личные фотографии и выложили их в сеть

Фото: AmericaRU.com
«Фотографии, которые Эмма сделала вместе со своим стилистом пару лет назад были украдены, - заявляет представитель актрисы. – На них нет обнаженной Эммы».
Неясно, где были впервые размещены изображения и как они были украдены у нее.
Ранее актриса Миша Бартон заявила, что также была жертвой видео «порно из мести».
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