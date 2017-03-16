Украинцы в Минске потребовали отменить указ Путина о признании сепаратистских «паспортов»

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО (оккупированных районов Донбасса – ред.); рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. «ДНР» о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведёт к их срыву», - заявила Олифер.
Она подчеркнула, что Украина потребовала «ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса».
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