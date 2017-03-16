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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы в Минске потребовали отменить указ Путина о признании сепаратистских паспортов
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Украинцы в Минске потребовали отменить указ Путина о признании сепаратистских «паспортов»


Украинцы в Минске потребовали отменить указ Путина о признании сепаратистских паспортов
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе настаивают на отмене указа российского президента о признании в РФ «документов» сепаратистских «ДНР/ЛНР». Об этом сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы.

«Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО (оккупированных районов Донбасса – ред.); рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. «ДНР» о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведёт к их срыву», - заявила Олифер.

Она подчеркнула, что Украина потребовала «ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса».

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