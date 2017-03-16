Няня в Техасе не могла дозвониться в 911, когда умирал 6-месячный ребенок

Фото: AmericaRU.com
Департамент полиции Далласа проводит расследование смерти мальчика, которого не смогли спасти, потому что няня не смогла дозвониться в 911. Аварийные линии на момент инцидента были перегружены так называемыми «призрачными звонками» с телефонов T-Mobile.
По заявлению мэра Далласа Майка Ролингса, такие ситуации опасны, потому что у любого человека может возникнуть проблемы с дозвоном в службе спасения, особенно с сотового телефона. «Если у вас есть телефонная служба T-Mobile, будьте очень осторожны, потому что вы не всегда сможете позвонить в 911», - отметил он.
Специалисты T-Mobile заняты работой по устранению основной проблемы системы. «Мы наращиваем наши усилия и привлекаем дополнительных инженеров в Даллас для дальнейшего сотрудничества с командой центра 911. Это лучшие инженеры, проблема будет решена», - говорят в компании.
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