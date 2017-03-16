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Главная страница → Раздел: ПолитикаФедеральный бюджет Трампа на 2018 год: массовые сокращения для искусства, науки и бедных
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Федеральный бюджет Трампа на 2018 год: массовые сокращения для искусства, науки и бедных


Федеральный бюджет Трампа на 2018 год: массовые сокращения для искусства, науки и бедных
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) обнародовал свой бюджетный план на следующий финансовый год. Проект бюджета предполагает большие изменения в государственных расходах. Многие статьи, которые касаются поддержки искусства, науки и социально незащищенных американцев, будут сильно уменьшены.

Бюджет Трампа предусматривает увеличение военных расходов и резкое сокращение большей части остального бюджета, включая ликвидацию десятков федеральных программ, которые помогают бедным, финансируют научные исследования и волонтерские организации.

Первое бюджетное предложение Трампа, которое он назвал «Америка сначала: бюджетный план, чтобы сделать Америку великой снова», увеличит расходы на оборону на 54 миллиардов долларов. Эти деньги будут «изъяты» из 18 других статей расходов. Финансирование сельского хозяйства будет уменьшено на 20%, что приведет к особенно тяжелым последствиям. На 30% сократится финансирование Агентства по охране окружающей среды.

Он также предложил исключить будущую федеральную поддержку Национального фонда искусств, Национального фонда гуманитарных наук и Корпорации общественного вещания – только здесь будет ликвидировано 50 программ финансирования.

Эти сокращения станут самыми широкомасштабными со времен Второй мировой войны.
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