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Главная страница → Раздел: В миреВ России школьницы на вечеринке в честь 8 Марта связали и жестоко избили одноклассника
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В России школьницы на вечеринке в честь 8 Марта связали и жестоко избили одноклассника


В России школьницы на вечеринке в честь 8 Марта связали и жестоко избили одноклассника
Фото: AmericaRU.com
Шокирующая история произошла в российском селе Подкаменная. На вечеринке по случаю Международного женского дня три школьницы связали полотенцами и жестоко избили своего одноклассника. Все издевательства на камеру снимал ещё один участник вечеринки. Об этом сообщило управление СК России по Иркутской области.

«8 марта 13-летнего мальчика пригласили в гости четверо одноклассников. Находясь в одном из домов… школьники избили своего одноклассника, снимая всё на видео мобильного телефона. Затем подростки заставили мальчика сидеть в подполье дома, всячески унижая его. Спустя некоторое время пострадавшего отпустили», - рассказали следователи. Отметим, видеоролик с издевательствами позже был опубликован в сети Интернет.

Следователи заинтересовались данной историей после того, как в полицию с заявлением обратилась мама избитого мальчика. По данному факту сейчас ведётся доследственная проверка.
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