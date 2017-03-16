В России школьницы на вечеринке в честь 8 Марта связали и жестоко избили одноклассника

Фото: AmericaRU.com
«8 марта 13-летнего мальчика пригласили в гости четверо одноклассников. Находясь в одном из домов… школьники избили своего одноклассника, снимая всё на видео мобильного телефона. Затем подростки заставили мальчика сидеть в подполье дома, всячески унижая его. Спустя некоторое время пострадавшего отпустили», - рассказали следователи. Отметим, видеоролик с издевательствами позже был опубликован в сети Интернет.
Следователи заинтересовались данной историей после того, как в полицию с заявлением обратилась мама избитого мальчика. По данному факту сейчас ведётся доследственная проверка.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В России мужчина сбил ребёнка, обстрелявшего его внедорожник игрушечными пулями →
- В России СМИ запретили рассказывать об открытых судебных заседаниях →
- Россияне уверены, что их страна – одна из самых влиятельных в мире →
- В Египте 2260 детей отравилось едой →
- В России объявили набор в космонавты для полёта на Луну →
- Ещё одному российскому хакеру предъявили обвинения в США →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110945
http://www.americaru.com/news/110945