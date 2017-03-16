Половина украинцев готова поддержать вступление Украины в ЕС на референдуме

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«Отношение жителей Украины к вопросу вступления Украины в ЕС в течение последнего года остается неизменным: как и год назад… за вступление Украины в ЕС готовы проголосовать около половины жителей Украины», - рассказали социологи, отметив, что на таком референдуме 49% жителей проголосовали бы за вступление их страны в ЕС, а 28% - против. Они также добавили, что только 14% современных украинцев поддерживают присоединение своей страны к российскому Таможенному Союзу.
В КМИС узнали и отношение украинцев к военно-политическому блоку НАТО. «На референдуме о вступлении в Североатлантический Альянс голоса распределились бы следующим образом: 57% - за вступление Украины, 43% - против», - сообщили эксперты.
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