Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:38 am | Чикаго 1:38 am | Сан-Франциско 11:38 pm
Главная страница → Раздел: УкраинаПоловина украинцев готова поддержать вступление Украины в ЕС на референдуме
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Половина украинцев готова поддержать вступление Украины в ЕС на референдуме


Половина украинцев готова поддержать вступление Украины в ЕС на референдуме
Фото: AmericaRU.com
Украинцы не теряют надежды стать полноценной частью Европейского Союза. На сегодняшний день около половины граждан готовы проголосовать за данную инициативу на всеукраинском референдуме. Таковы результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Отношение жителей Украины к вопросу вступления Украины в ЕС в течение последнего года остается неизменным: как и год назад… за вступление Украины в ЕС готовы проголосовать около половины жителей Украины», - рассказали социологи, отметив, что на таком референдуме 49% жителей проголосовали бы за вступление их страны в ЕС, а 28% - против. Они также добавили, что только 14% современных украинцев поддерживают присоединение своей страны к российскому Таможенному Союзу.

В КМИС узнали и отношение украинцев к военно-политическому блоку НАТО. «На референдуме о вступлении в Североатлантический Альянс голоса распределились бы следующим образом: 57% - за вступление Украины, 43% - против», - сообщили эксперты.

Читайте также: Совет ЕС согласился отменить визы для украинцев.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110943
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus