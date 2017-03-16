Россия снова отправила на Донбасс «гумконвой»

Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, которое и занимается доставкой груза на Донбасс, утверждает, что в грузовиках «гумконвоя» находятся около 500 тонн продуктов питания. Однако подтвердить эту информацию не могут ни украинские пограничники, ни международные наблюдатели, так как они, как и предыдущие 61 раз, не были допущены россиянами к осмотру и оформлению ввозимых товаров.
Отметим, что перед прибытием на украинскую границу колонна разделилась на 2 части. Часть грузовиков отправились в Луганск, другая – в Донецк.
Киев неоднократно призывал Россию прекратить направлять свои конвои через захваченные сепаратистами пункты пропуска. Украинцы утверждают, что с помощью «гумконвоев» россияне снабжают пророссийских боевиков оружием, техникой, боеприпасами, обмундированием, продовольствием и прочим.
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