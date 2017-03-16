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В России СМИ запретили рассказывать об открытых судебных заседаниях


В России СМИ запретили рассказывать об открытых судебных заседаниях
Фото: AmericaRU.com
Госдума России в 3-м чтении приняла ещё один скандальный законопроект. Благодаря этому документу судьи в РФ смогут устанавливать запрет на обнародование информации, полученной в ходе открытых судебных заседаний. Внимание на это обратил бывший депутат ГД оппозиционер Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook.

«Предлагается установить, что трансляция открытого судебного заседания в сети "Интернет" допускается с разрешения суда. Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом фото- и киносъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в сети "Интернет", не должны мешать порядку в судебном заседании. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле», - говорится в законе о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Закон резко раскритиковал оппозиционер Гудков. «Сегодня Госдума приняла очередной репрессивный закон. В третьем чтении, так что поздно пить «Боржоми». Суть: любой суд сможет теперь запрещать присутствующим в зале рассказывать о том, что там происходит. Не просто видео или фото, но даже твиты. Это удар по независимым СМИ, работающим с таким форматом… Это удар по самой системе правосудия, потому что темные дела творятся в темноте», - констатировал бывший депутат.

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