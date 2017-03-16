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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Томске студентов насильно сгоняют на митинг по Крыму
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В Томске студентов насильно сгоняют на митинг по Крыму


В Томске студентов насильно сгоняют на митинг по Крыму
Фото: AmericaRU.com
Власти российского города Томска обязали руководства местных вузов обеспечить 18 марта явку студентов на митинг, посвящённый очередной годовщине аннексии украинского Крыма. Об этом сообщило агентство новостей ТВ2.

Журналистам в руки попало письмо администрации города к ректору Томского госуниверситета. «В целях поддержки общероссийской акции и патриотического воспитания молодёжи просим Вас организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек», - говорится в документе.

Помимо этого, чиновники «просят» ректора обеспечить участников митинга и плакатами, посвященными аннексии полуострова. Там же предлагаются и рекомендованные лозунги: «Путин – спаситель Крыма и Севастополя», «День вежливой дипломатии», «ВВП – Вежливо! Вовремя! Правильно!», «18 марта – дату встречи изменить нельзя» и прочие.

Как известно, 27 февраля 2014 года российские военнослужащие без опознавательных знаков (так называемые «вежливые люди») вторглись в Крым, захватив военные, пограничные и государственные объекты на полуострове. Под их контролем 16 марта нелегитимные крымские власти провели «референдум» о присоединении Крыма к РФ. Через 2 дня, 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Практически все страны мира отказались признать результаты незаконного референдума, осудив действия Кремля. В отношении России были приняты санкции.

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