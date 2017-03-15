Украинский Совбез заблокировал транспортное сообщение с оккупированным Донбассом

Фото: AmericaRU.com / rnbo.gov.ua
«Осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно… прекратить перемещение грузов через линию столкновения», - заявил Турчинов, отметив, что блокировка будет снят после выполнения Россией первых двух пунктов минских соглашений (прекращения обстрелов и отвода тяжелого вооружения от лини фронта), а также «возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий».
«Для исполнения решения СНБО силами Национальной полиции и Национальной гвардии сегодня до 13:00 для любых грузовых перевозок будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения», - постановил секретарь Совбеза.
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