Польша обошла Россию в рейтинге стран, куда украинцы предпочитают ехать на заработки

Фото: AmericaRU.com
«Почти три четверти из тех, кто был за рубежом в течение последних пяти лет, хотели бы поехать снова на заработки. Не останавливают людей ни проблемы, с которыми они сталкиваются, ни, возможно, более низкие заработки... Но изменяется вектор, куда бы хотели ехать: если в России работали около четверти опрошенных нами работников, то сейчас в Россию готовы ехать только 6%. То есть, падение в более, чем 4 раза», - рассказал Антипович, отметив, что сегодня украинцы предпочитают ездить в Польшу, Германию и другие страны Евросоюза.
Он также добавил, что ранее 36% украинцев-гастарбайтеров предпочитали ездить в Польшу, 25% - в РФ, по 5% - в Чехию и Германию.
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