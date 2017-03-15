Россияне уверены, что их страна – одна из самых влиятельных в мире

Фото: AmericaRU.com
«За три года надежда на приобретение нашей страной статуса великой державы переросла в уверенность в том, что она уже является таковой. Если в 2014 г. 54% опрошенных считали, что в ближайшие 15-20 лет Россия станет одним из ведущих государств мира, то сегодня 57% говорят о том, что она уже входит в их число», - рассказали социологи, уточнив, что за год выросло (с 75% до 86%) и количество граждан, считающих, что Россия играет важную роль на мировой арене.
ВЦИОМ также определил и чувства россиян по поводу большой войны. «Ощущение военной угрозы, особенно усилившееся в обществе в начале 2015 г. (в феврале 68% опрошенных говорили, что такая опасность есть), постепенно снижается (в марте 2017 г. это мнение разделяют 42%)… При этом потенциальным источником агрессии по-прежнему преимущественно называют США (43% из числа тех, кто отмечает существование угрозы, еще 21% ощущает опасность со стороны Украины). Более половины респондентов (54%) считают, что угрозы военного нападения для нашей страны не существует», - сообщили эксперты.
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