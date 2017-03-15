Наш мозг воспринимает темнокожих мужчин больше и сильнее, чем белых с теми же габаритами

15 марта 2017 года, 19:55

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что люди более склонны воспринимать темнокожих мужчин более сильными и опасными, чем белого - даже если мужчины имеют одинаковые габариты.Исследование опубликовано в Journal of Personality and Social Psychology. По мнению авторов, такие выводы анализа могут существенно повлиять на работу полиции, поскольку часто правоохранителям приходится оценивать опасность подозреваемых, что называется, «на глаз». Поводом для исследования стало убийство афроамериканца Дортре Гамильтона (Dontre Hamilton), который был без оружия. Полицейские выстрелили в психически нездорового человека 14 раз, поскольку он показался им огромным.Исследователи пытались определить, существует ли предвзятость в оценивании людей согласно их расе. Было проведено семь отдельных исследований с участием 950 добровольцев. Им показывали фото белых и темнокожих мужчин одинакового роста и веса. Затем участники оценивали, кто из них крупнее и мощнее.Большинство оказались убеждены, что афроамериканцы сильнее и крупнее, чем они были на самом деле – на 2-3 кг больше.