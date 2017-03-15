В Египте 2260 детей отравилось едой

Фото: AmericaRU.com
В результате потребления некачественной пищи в больницах оказалось 2262 ребенка из 8 школ в южной провинции Сохаг. После обеда в школах у всех появились симптомы пищевого отравления. Еда была закуплена в рамках государственной продовольственной программы для школьников.
Большинство из тех, кто был госпитализирован, позднее выписали. Медики взяли пробы еды, чтобы установить причину отравления. Независимая газета «Аль-Шоорук» утверждает, что губернатор Сохага приостановил программу продовольствия до получения результатов анализа.
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