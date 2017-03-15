Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:07 am | Чикаго 9:07 am | Сан-Франциско 7:07 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессУченую нашли единственную в мире флюоресцентную древесную лягушку
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученую нашли единственную в мире флюоресцентную древесную лягушку


Ученую нашли единственную в мире флюоресцентную древесную лягушку
Фото: AmericaRU.com
Бразильские исследователи обнаружили единственный в мире вид флуоресцентных древесных лягушек в лесах бассейна Амазонки. Эти амфибии способны менять цвет от тускло-желтого до неоново-зеленого под воздействием ультрафиолета.

Это свечение ранее было замечено у многих растений и животных до настоящего времени - за исключением лягушек. После масштабных исследований команда ученых обнаружила вид светящихся лягушек, у которых флюоресценция является естественным пигментом тела. Эта лягушка является единственной известной светящейся амфибией в мире.

Открытие было сделано случайно, когда исследователи из Музея естественных наук Бернардино Ривадавия изучали пигменты южноамериканской польки, усеянной древесными лягушками (Hypsiboas punctatus), и обнаружили особенность именно у животного.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110925
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus