Ученую нашли единственную в мире флюоресцентную древесную лягушку

Фото: AmericaRU.com
Это свечение ранее было замечено у многих растений и животных до настоящего времени - за исключением лягушек. После масштабных исследований команда ученых обнаружила вид светящихся лягушек, у которых флюоресценция является естественным пигментом тела. Эта лягушка является единственной известной светящейся амфибией в мире.
Открытие было сделано случайно, когда исследователи из Музея естественных наук Бернардино Ривадавия изучали пигменты южноамериканской польки, усеянной древесными лягушками (Hypsiboas punctatus), и обнаружили особенность именно у животного.
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