Ученую нашли единственную в мире флюоресцентную древесную лягушку

15 марта 2017 года, 18:40

Фото: AmericaRU.com

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Бразильские исследователи обнаружили единственный в мире вид флуоресцентных древесных лягушек в лесах бассейна Амазонки. Эти амфибии способны менять цвет от тускло-желтого до неоново-зеленого под воздействием ультрафиолета.Это свечение ранее было замечено у многих растений и животных до настоящего времени - за исключением лягушек. После масштабных исследований команда ученых обнаружила вид светящихся лягушек, у которых флюоресценция является естественным пигментом тела. Эта лягушка является единственной известной светящейся амфибией в мире.Открытие было сделано случайно, когда исследователи из Музея естественных наук Бернардино Ривадавия изучали пигменты южноамериканской польки, усеянной древесными лягушками (Hypsiboas punctatus), и обнаружили особенность именно у животного.