Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:07 am | Чикаго 9:07 am | Сан-Франциско 7:07 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессПауки ежегодно потребляют 400-800 миллионов тонн еды
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пауки ежегодно потребляют 400-800 миллионов тонн еды


Пауки ежегодно потребляют 400-800 миллионов тонн еды
Фото: AmericaRU.com
Пауки оказались самыми прожорливыми хищниками на планете. Зоологи из Университета Базеля и университета Лунда выяснили, что пауки убивают астрономическое число насекомых в глобальном масштабе, поскольку в год один съедают до 800 миллионов тонн еды.

Результаты опубликованы в журнале The Science of Nature. Около 45 тысяч видов пауков с плотностью ареала 1 тысяча особей на квадратный метр, пауки остаются одним из самых распространенных видов хищников на Земле. Ранее их экологическая роль была не до конца изучена из-за их скрытного образа жизни, однако биологам удалось вычислить масштабы их активности.

Пауки убивают огромное количество насекомых - глобальная популяция пауков (с весом около 25 миллионов тонн) уничтожает ежегодно 400-800 миллионов тонн добычи. Кроме того, крупные тропические пауки иногда охотятся на мелких позвоночных (лягушек, ящериц, змей, рыб, птиц и летучих мышей) или питаются растениями.

Привычки питания пауков можно сравнить с питанием китов в Мировом океане, которые съедают приблизительно 280-500 миллионов тонн добычи в год.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110923
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus