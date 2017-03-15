Пауки ежегодно потребляют 400-800 миллионов тонн еды

15 марта 2017 года, 18:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Пауки оказались самыми прожорливыми хищниками на планете. Зоологи из Университета Базеля и университета Лунда выяснили, что пауки убивают астрономическое число насекомых в глобальном масштабе, поскольку в год один съедают до 800 миллионов тонн еды.Результаты опубликованы в журнале The Science of Nature. Около 45 тысяч видов пауков с плотностью ареала 1 тысяча особей на квадратный метр, пауки остаются одним из самых распространенных видов хищников на Земле. Ранее их экологическая роль была не до конца изучена из-за их скрытного образа жизни, однако биологам удалось вычислить масштабы их активности.Пауки убивают огромное количество насекомых - глобальная популяция пауков (с весом около 25 миллионов тонн) уничтожает ежегодно 400-800 миллионов тонн добычи. Кроме того, крупные тропические пауки иногда охотятся на мелких позвоночных (лягушек, ящериц, змей, рыб, птиц и летучих мышей) или питаются растениями.Привычки питания пауков можно сравнить с питанием китов в Мировом океане, которые съедают приблизительно 280-500 миллионов тонн добычи в год.