Roomba расскажет, какая часть вашего дома - самая грязная

Фото: AmericaRU.com
Также приложение предоставит возможность интеграции с помощником Amazon. Владельцы Roomba начнут получать карты, показывающие, где именно в доме проводилась очистка, в ближайшее время. Области с большим количеством грязи и мусора будут отмечены знаками плюса на карте. Roomba будет тратить дополнительное время на эти проблемные места. Также робот будет посылать push-уведомления для владельцев по окончанию уборки.
Обновленное приложение доступно на iOS и Android. Весной этого года начнется интеграция с Amazon. Новые функции будут доступны только для серии 900, которые стоят 700 или 900 долларов.
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