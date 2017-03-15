Roomba расскажет, какая часть вашего дома - самая грязная

15 марта 2017 года, 17:40

Фото: AmericaRU.com

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Для родителей, который всегда подозревали, что спальня их ребенка - самая грязная часть дома, покупка Roomba может оказаться важной. Новый рбот-пылесос получил обновления приложения, которое теперь покажет карты очистки квартиры и обнаружит самые загрязненные углы в доме.Также приложение предоставит возможность интеграции с помощником Amazon. Владельцы Roomba начнут получать карты, показывающие, где именно в доме проводилась очистка, в ближайшее время. Области с большим количеством грязи и мусора будут отмечены знаками плюса на карте. Roomba будет тратить дополнительное время на эти проблемные места. Также робот будет посылать push-уведомления для владельцев по окончанию уборки.Обновленное приложение доступно на iOS и Android. Весной этого года начнется интеграция с Amazon. Новые функции будут доступны только для серии 900, которые стоят 700 или 900 долларов.