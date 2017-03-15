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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесWarner Bros. считает, что Матрица требует перезагрузки
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Warner Bros. считает, что «Матрица» требует перезагрузки


Warner Bros. считает, что Матрица требует перезагрузки
Фото: AmericaRU.com
Несмотря на большое количество экономически неуспешных франшиз и неудачных сиквелов, студия Warner Bros. планирует перезагрузить трилогию «Матрица», которую сняли Энди и Ларри Вачовски (The Wachowskies).

The Hollywood Reporter сообщает, что студия привлекла сценариста «Людей Икс» и «Мстителей» Зака Пенна для написания сценария новой «Матрицы». В 1999 году премьера фантастической трилогии полностью изменила историю жанра, и теперь продюсеры хотят повторить успех.

Оригинальные создатели «Матрицы», теперь уже Лили и Лана Вачовски заняты созданием сериала «Восьмое чувство» для Netflix, поэтому их участие в проекте остается под вопросом. Киану Ривз, исполнитель главной роли, пообещал, что вернется лишь в том случае, если будут заняты и другие актеры первоначальной серии.
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