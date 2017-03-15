Warner Bros. считает, что «Матрица» требует перезагрузки

15 марта 2017 года, 17:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110919

Несмотря на большое количество экономически неуспешных франшиз и неудачных сиквелов, студия Warner Bros. планирует перезагрузить трилогию «Матрица», которую сняли Энди и Ларри Вачовски (The Wachowskies).The Hollywood Reporter сообщает, что студия привлекла сценариста «Людей Икс» и «Мстителей» Зака Пенна для написания сценария новой «Матрицы». В 1999 году премьера фантастической трилогии полностью изменила историю жанра, и теперь продюсеры хотят повторить успех.Оригинальные создатели «Матрицы», теперь уже Лили и Лана Вачовски заняты созданием сериала «Восьмое чувство» для Netflix, поэтому их участие в проекте остается под вопросом. Киану Ривз, исполнитель главной роли, пообещал, что вернется лишь в том случае, если будут заняты и другие актеры первоначальной серии.