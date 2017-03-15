Warner Bros. считает, что «Матрица» требует перезагрузки

Фото: AmericaRU.com
The Hollywood Reporter сообщает, что студия привлекла сценариста «Людей Икс» и «Мстителей» Зака Пенна для написания сценария новой «Матрицы». В 1999 году премьера фантастической трилогии полностью изменила историю жанра, и теперь продюсеры хотят повторить успех.
Оригинальные создатели «Матрицы», теперь уже Лили и Лана Вачовски заняты созданием сериала «Восьмое чувство» для Netflix, поэтому их участие в проекте остается под вопросом. Киану Ривз, исполнитель главной роли, пообещал, что вернется лишь в том случае, если будут заняты и другие актеры первоначальной серии.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Бен Аффлек признался, что недавно обращался в реабилитационный центр →
- CBS снимает сериал о юном Шелдоне из «Теории Большого взрыва» →
- Продюсеры «Игры престолов» подтвердили, что в последнем сезоне будет только 6 серий →
- Kids' Choice Awards 2017. Американские дети выбрали лучшие фильмы и музыку →
- «Конг. Остров черепа» обошел «Логана» в американском прокате →
- Марк Цукерберг и Присцилла Чан ждут второго ребенка →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110919
http://www.americaru.com/news/110919