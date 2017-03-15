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Главная страница → Раздел: ЭкономикаКитайская компания пластической хирургии специализируется на превращении женщин в Иванку Трамп
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Китайская компания пластической хирургии специализируется на превращении женщин в Иванку Трамп


Китайская компания пластической хирургии специализируется на превращении женщин в Иванку Трамп
Фото: AmericaRU.com
Многие китаянки прибегают к услугам пластических хирургов, граждане других стран также приезжают в Поднебесную с целью изменить внешность. В Китае появилась компания, которая специализируется на пластических операциях, которые превращают женщин в дочь Дональда Трампа Иванку (Ivanka Trump).

Компания косметической хирургии зарегистрировала свое название как Foshan Yiwanka Medical Management (Yiwanka – это китайская транслитерация имени Иванка). Как заявил HR-менеджер компании Ли Юньсин в интервью The Washington Post: «Молодые женщины в Китае любят менять внешность, копируя глаза, носы и губы кинозвезд. Несомненно, молодые женщины хотят иметь большие глаза Иванки, ее красивый нос и губы, а также ее безупречную фигуру. Ее черты лица, характер и внешний вид идеальны, независимо от того, соответствуют ли они стандартам красоты Востока или Запада».

Компания предлагает хирургию глаз, ринопластику, липосакцию и увеличение груди для женщин, которые хотят выглядеть полностью, как Иванка.
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