Китайская компания пластической хирургии специализируется на превращении женщин в Иванку Трамп

Фото: AmericaRU.com
Компания косметической хирургии зарегистрировала свое название как Foshan Yiwanka Medical Management (Yiwanka – это китайская транслитерация имени Иванка). Как заявил HR-менеджер компании Ли Юньсин в интервью The Washington Post: «Молодые женщины в Китае любят менять внешность, копируя глаза, носы и губы кинозвезд. Несомненно, молодые женщины хотят иметь большие глаза Иванки, ее красивый нос и губы, а также ее безупречную фигуру. Ее черты лица, характер и внешний вид идеальны, независимо от того, соответствуют ли они стандартам красоты Востока или Запада».
Компания предлагает хирургию глаз, ринопластику, липосакцию и увеличение груди для женщин, которые хотят выглядеть полностью, как Иванка.
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