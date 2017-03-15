В морской пехоте США разгорелся скандал из-за обнаженных фото женщин

15 марта 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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Комендант морской пехоты США Роберт Неллер (Robert Neller) был допрошен сенаторами в рамках расследования разгоревшегося скандала, связанного с фотографиями обнаженных женщин. Пехотинцы расшаривали фото голых женщин без их согласия и преследовали девушек в сети. Это оказалось целой социальной проблемой внутри корпуса морской пехоты.Женщины оказались объектами нападок членов группы Marines United в Facebook. Руководство корпуса оказалось неспособным защитить женщин от действий военнослужащих. «У нас бесчисленное количество жертв, которые выступили против того, что их преследуют в интернете. Были обнародованы их имена, лица и обнаженные фотографии без их ведома. Одна из жертв до сих пор испытывает унижение со стороны членов своей общины, потому что бывший бойфренд выложил ее фото в сеть», - заявила сенатор Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand).Сенатор не разглашает имя женщины, но говорит, что та боится покинуть свой дом, потому что люди подходят к ней на работе и на улице, чтобы поговорить о скандальных фото. Эти снимки она сделала лично для своего экс-бойфренда, морского пехотинца.Неллер заверил, что служащих корпуса будут привлекать к ответственности любых морских пехотинцев, виновных в незаконном поведении и сексуальном преследовании, в том числе – в интернете. «Эта проблема очернения женщин, объективации, женоненавистничества. Я думаю, мы сможем это исправить», - заявил Неллер.