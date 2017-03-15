Трамп списал убытки в размере 100 миллионов долларов в 2005 году

Фото: AmericaRU.com
Трамп отказался раскрывать свои налоговые отчеты во время предвыборной кампании. Однако ходили слухи, что он регулярно уходил от уплаты налогов на большие суммы. Эта утечка – редкий случай подтверждения тех слухов.
Сообщается, что Трамп заплатил 28 миллионов долларов федеральных подоходных налогов, при этом он должен был оплатить около 150 миллионов. Оставшуюся сумму он объявил как экономические убытки. Заявляя о потерях, теперешний Президент, по-видимому, сэкономил миллионы долларов налогов, которые он, в противном случае, должен был бы оплатить или иметь по ним долг.
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