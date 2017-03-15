Трамп списал убытки в размере 100 миллионов долларов в 2005 году

15 марта 2017 года, 15:50

Фото: AmericaRU.com

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В сеть «утекла» информация из налоговой декларации нынешнего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) 2005 года. Согласно обнародованным данным, Трамп списал более чем 100 миллионов долларов коммерческих убытков, чтобы уменьшить свои федеральные налоги в 2005 году.Трамп отказался раскрывать свои налоговые отчеты во время предвыборной кампании. Однако ходили слухи, что он регулярно уходил от уплаты налогов на большие суммы. Эта утечка – редкий случай подтверждения тех слухов.Сообщается, что Трамп заплатил 28 миллионов долларов федеральных подоходных налогов, при этом он должен был оплатить около 150 миллионов. Оставшуюся сумму он объявил как экономические убытки. Заявляя о потерях, теперешний Президент, по-видимому, сэкономил миллионы долларов налогов, которые он, в противном случае, должен был бы оплатить или иметь по ним долг.