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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМальчик-аутист умер после обычной стоматологической процедуры
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Мальчик-аутист умер после обычной стоматологической процедуры


Мальчик-аутист умер после обычной стоматологической процедуры
Фото: AmericaRU.com
Мальчику, больному аутизмом, Микелу Питерсону (Mykel Peterson) трудно было держать рот открытым во время стоматологических процедур. После проведения рутинных стоматологических манипуляций 4-летний ребенок скончался. Предварительная причина смерти – реакция на анестезию.

Семья из штата Вашингтон ищет ответы, почему их 4-летний сын внезапно умер после посещения врача в клинике Ванкувера Must Love Kids. «Он не мог держать рот открытым, поэтому врач не мог видеть, что происходит во время манипуляций», - заявила мать Микела Темека Карри.

Эта клиника специализируется на лечении детей с проблемами развития, в ней работает сертифицированный анестезиолог. Сообщается, что мальчику был сделан укол кетамина, обычного наркоза, чтобы он успокоился, пока стоматолог поставит ему пломбу. Во время процедуры ему сделали дополнительный укол, чтобы он снова не стал гиперактивным раньше времени. «Анестезиолог начал проверять пульс, и что-то пошло не так», - заявила Карри.

Ребенка доставили в интенсивную терапию, где признали мертвым.
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