Мозг в 10 раз более активен, чем считалось ранее

15 марта 2017 года, 13:31

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что дендриты, так называемые «отростки» нейронов, имеют гораздо более весомое значение для активности мозга, чем считалось ранее.Выводы ученых бросают вызов фундаментальной концепции о работе мозга, а также, возможно, прокладывают путь к новым методам лечения таинственных неврологических заболеваний. Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подробно изучили функционирование нейронов, нервных клеток мозга. Они обнаружили, что активность головного мозга в 10 раз выше, чем считалось ранее.Нейроны, имеющие древовидную структуру, состоят из тела, которое называется сомой, а также отростками - дендритами. В человеческом мозг около ста миллиардов нейронов. В течение многих лет ученые считали, что дендриты выполняют в основном пассивную функцию, отвечая за формирование основы передачи и хранения информации.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».