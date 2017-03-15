Мозг в 10 раз более активен, чем считалось ранее

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Выводы ученых бросают вызов фундаментальной концепции о работе мозга, а также, возможно, прокладывают путь к новым методам лечения таинственных неврологических заболеваний. Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подробно изучили функционирование нейронов, нервных клеток мозга. Они обнаружили, что активность головного мозга в 10 раз выше, чем считалось ранее.
Нейроны, имеющие древовидную структуру, состоят из тела, которое называется сомой, а также отростками - дендритами. В человеческом мозг около ста миллиардов нейронов. В течение многих лет ученые считали, что дендриты выполняют в основном пассивную функцию, отвечая за формирование основы передачи и хранения информации.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».
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