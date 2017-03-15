Недоношенные дети имеют больший риск возникновения проблем психического здоровья в дальнейшей жизни

15 марта 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что у детей, родившихся преждевременно с низкой массой тела, во взрослой жизни чаще возникают такие проблемы психического здоровья, как депрессия и тревожность.Исследователи проанализировали данные ранее опубликованных исследований. Они обнаружили, что дети, которые родились недоношенными, во взрослой жизни были более склонны к рискованному поведению, а также депрессии, тревожности, синдром отмены и одиночеству. Те, у кого была очень низкая масса тела при рождении, сообщили о меньшем количестве так называемых «экстернализованных» проблем, как физическая агрессия, неподчинение правилам, обман, кража и уничтожение имущества личности, по сравнению с доношенными.«Мы выявили, что у взрослых, которые родись недоношенными с очень низкой массой тела при рождении, отмечались более «интернализованные» проблемы личности. Это означает, что они более замкнуты и испытывают больше эмоциональных проблем, которые часто проявляются в виде депрессии или тревоги. Они также с меньшей вероятностью выражают социально неприемлемое поведение, такое как нарушение правил и навязчивое поведение», - говорят специалисты Хельсинского университета в Финляндии.