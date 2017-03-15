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Ученые нашли самые древние растения на Земле


Ученые нашли самые древние растения на Земле
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что растения появились на нашей планете на сотни миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Анализ древних окаменелостей, найденных в Индии, показал, что растения, напоминающие красные водоросли, жили 1,6 миллиард лет назад.

По словам ученых, открытие может изменить наши представления о том, когда именно эволюционировала жизнь. Исследователи идентифицировали частицы хлоропластов, органелл внутри клеток растений, которые принимают участие в фотосинтезе. Тереза Саллштедт (Therese Sallstedt) из Шведского музея естественной истории назвала найденные окаменелости самыми древними ископаемыми растениями. «Мы выяснили, что жизнь в форме эукариотов имеет гораздо более глубокую историю на Земле, чем мы раньше думали», - сказала она.

Считается, что самые ранние признаки жизни на Земле появились не менее 3,5 миллиардов лет назад. Первые одноклеточные микроскопические жизненные формы эволюционировали в более крупные многоклеточные эукариотические организмы (состоящие из клеток, содержащих ядро и другие структуры внутри мембраны). Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Biology».
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